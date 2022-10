Audiolibri | perché farli ascoltare ai bambini

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il mondo dei podcast e degli audio libri sta letteralmente esplodendo, conquistando sempre più fruitori e diventando un prodotto sempre più diffuso tra i consumi digitali del pubblico di tutto il mondo. Il successo di questi contenuti dipende da una serie di caratteristiche che li rendono coinvolgenti, utili e facilmente accessibili. Secondo una ricerca di Audible, piattaforma leader per la distribuzione di audio libri, nel 2022 circa un italiano su cinque ha già fatto questa nuova esperienza di lettura, e molti di questi audiolettori si ritagliano lo spazio e il tempo peril loro romanzo o thriller o saggio preferito, almeno una volta a settimana. E una buona percentuale, alterna lettura tradizionale su cartaceo e ebook, all’abitudine e al piacere dell’audiolettura, da godere soprattutto nel relax di casa, ma anche nei lunghi spostamenti in ...

