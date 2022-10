A che ora e dove vedere Musetti-Ramos Vinolas oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Subito dopo la finale vinta all’ATP Napoli, Lorenzoha detto di essere già concentrato per l’esordio di quest’all’ATP Basilea, uno dei tornei più prestigiosi che si disputano nel finale di stagione insieme all’ATP Vienna e al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per, reduce da un mese di ottobre assolutamente straordinario (due semifinali e un titolo), un nuovo esame per entrare in top 20 e lanciarsi in vista del nuovo anno per traguardi ancora più prestigiosi. A Basilea ci sarà anche il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che Lorenzo Il Magnifico ha battuto nella finale dell’ATP 500 di Amburgo in estate, vincendo così il suo primo torneo nel circuito dei grandi. Di seguito tutto quello da sapere sull’orario di inizio eil match trae ...