Ultime Notizie – Lidl investe 70 milioni in Sardegna | nasce un magazzino nell’Isola

(Di martedì 25 ottobre 2022) I lavori sono cominciati e saranno ultimati nel 2024:avrà il suo primoin. La struttura darà supporto agli attuali 21 supermercati in cui lavorano circa 400 persone. Con un investimento da 70di euro da parte diItalia, tra due anni sarà operativo il centro logistico nella zona industriale di Assemini (Città metropolitana di Cagliari) e sarà il dodicesimo in Italia. Un’operazione che, con la collaborazione di imprese locali, potrà generare un indotto significativo con la creazione di 140 nuovi posti di lavoro. La struttura in costruzione nella zona industriale Macchiareddu-Grogastu avrà una superficie coperta di 37mila metri quadri e sarà alimentata al 100% da fonti rinnovabili grazie con un pannello fotovoltaico da 1.100 ...