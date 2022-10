Ucraina | Onu | morti 6 374 civili | feriti almeno 9 776

L'arazzo è stato esposto alla sede dell'di New York dal 1985 al 2021, anno in cui la famiglia ... Soprattutto ora che il conflitto Russia -sembra non avere fine. Cultura La storia dell'...Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, citata dal Kyiv independent, al 23 ottobre durante l'invasione dell'da parte della Russia sono rimasti uccisi almeno 6.374 civili e ferite almeno 9.776 persone. In tutto sarebbero 16.150 le persone colpite durante i raid. L'agenzia osserva che le cifre ...In Ucraina, secondo l'agenzia Onu per i diritti umani, dall'inizio dell'invasione russa al 23 ottobre sono rimasti uccisi almeno 6.374 civili, mentre quelli feriti sono almeno 9.776. In tutto sarebber ...Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, citata dal Kyiv independent, al 23 ottobre durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sono rimasti uccisi almeno 6.374 civili e f ...