(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Tribunale di Bari haa novedi reclusione l'oncologo barese Giuseppe Rizzi, 66enne, ex dirigentedell'Istituto Tumori GiovPaolo II di Bari, accusato di concussione per ...

Agenzia ANSA

'C'è chi ne ha riso, chi insulta, chi mi accusa di usare idegli italianiil mio futuro professionale - ha detto - Mi fa arrabbiare, perché io ho sempre lavorato, e in Parlamento ci sono ...Kurz e i suoi fedelissimi avrebbero lavoratomigliorare la reputazione del loro partito, ...consapevole delle pratiche illegali e del fatto che il finanziamento dei sondaggi avvenisse con i... Soldi per farmaci oncologici: medico condannato a 9 anni - Ultima Ora Condannata a 5 anni e 6 mesi anche la compagna. Risarcimenti per 329mila euro alle parti civili, tra le quali l’istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari ...Il capogruppo della Lega in Senato annuncia di aver depositato una mozione per rivedere i criteri di assegnazione dei fondi per la rigenerazione urbana.