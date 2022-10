La Camera vota la fiducia al governo Meloni con 235 sì

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Ilsi presenta al Parlamento. Dopo la campagna elettorale estiva, l'elezione dei presidenti del Senato e dellae il giuramento del nuovo esecutivo, è arrivato il giorno della. Il timing della giornata è stato fissato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Giorgiaha iniziato il suo discorso programmatico nell'Aula dellaalle 11. "Sono intervenuta molte volte in quest'aula, da parlamentare, da vice presidente dellae da Ministro della Gioventù. Eppure la sua solennità è tale che non sono mai riuscita a intervenire senza un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio per chiedervi di esprimervi sullaa un ...

Lo ha detto parlando dei rapporti in Europa la premier Giorgia Meloni in replica alla. Sulla posizione sull''Europa "non sarà magari che il racconto fatto su di noi e su ciò che credevamo, è ...... sono i cittadini che danno una legittimazione in politica', osserva nella sua replica alla. 'È stato un dibattito franco e corretto, rispettoso e composto. Quello che non abbiamo capito - ...(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, il governo guidato dal presidente del Consiglio, ...Come da previsioni, Giorgia Meloni ha incassato la fiducia alla camera, con 235 voti favorevoli, 154 contrari, e 5 astenuti. Qualcuno fa notare che, rispetto ai numeri in possesso del centrodestra, ne ...