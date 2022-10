Istat | ripresa migrazioni dopo Covid per emergenza ucraina

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, 135mila in più del 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre -ma non c'è stato un vero recupero, nonostante una ...

Istat

Sono i dati forniti dall'. . 25 ottobre 2022Lo rilevaPuoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ott - Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, oltre 135 mila in piu' rispetto al 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre- ...