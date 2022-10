Il Collegio 7 | le anticipazioni di questa sera

I disagi della permanenza ininiziano a farsi sentire, alcuni alunni dovranno assumersi la responsabilità delle proprie azioni e la dura disciplina che viene loro imposta comincerà a pesare ...Il7 , ledi stasera 25 ottobre 2022 su Rai2 Le lezioni in aula e l'arrivo di una nuova professoressa La terza puntata de Il7 consentirà di seguire gli sviluppi della ...Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, è tutto pronto per la terza e imperdibile puntata de Il Collegio, il reality di Rai 2 giunta alla sua settima edizione. Protagonisti, come sempre, v ...Scopriamo insieme le novità della terza puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera 25 ottobre su Rai2 in prima serata.