Il Bologna chiude il bilancio 2022 in rosso per 47 milioni

Agenzia ANSA

Anche perché ricordo con un pizzico d'orgoglio -Donini - che il servizio è nato proprio qui, in Emilia - Romagna, dove da, insieme a Udine, partì la prima sperimentazione a livello ...Anche perché ricordo con un pizzico d'orgoglio -Donini - che il servizio è nato proprio qui, in Emilia - Romagna, dove da, insieme a Udine, partì la prima sperimentazione a livello ... Ambiente: 'Continueremo a bloccarvi', si chiude corteo a Bologna Si terrà a Bologna il 12 novembre il primo incontro nazionale dell'Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma. L'appuntamento è dalle ore 10 a Palazzo d'Accursio, con le testimonianze dirette di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...