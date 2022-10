Governo Meloni | opposizione resta divisa

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’si conferma. Anche oggi nel giorno della fiducia alla Camera al. Pd, M5S e Azione/Iv voteranno contro ma nelle dichiarazioni di voto, la postura è distinta. Da un Terzo Polo aperturista a Giuseppe Conte che definisce l’grillina con due aggettivi: “Implacabile e intransigente”. Per i dem interviene in aula Enrico Letta e l’atteggiamento del segretario Pd ha più consonanze con l’intransigenza grillina sebbene su un punto ci sia una netta distinzione: la guerra in Ucraina. “Saremo alternativi ma quando dovremo, come sul tema dell’Ucraina, fare scelte insieme, lo faremo senza timore e senza ambiguità”, dice il segretario Pd. Ben diverse le parole di Conte che si rivolge così a: “Lei non ha mai accennato all’unica via ...

... del gruppo Misto, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al. "Intendo fare ciò che devo". Il discorso integrale di GiorgiaCon il condono, ilnon solo potrà dire ai suoi elettori di aver mantenuto una promessa, ma potrà usare le entrate di una misura una tantum per coprire la spesa, anch'essa una tantum, ...Arriva la norma sblocca-mutui prima casa per gli under 35. Il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l'intenzione ...(Adnkronos) – La Camera ha votato la fiducia al governo Meloni con 235 sì. I no sono stati 154 e gli astenuti 5. “Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiduc ...