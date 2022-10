Gas sotto i 100 euro | stangata evitata Bollette più leggere per tutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) La crisi energetica è una delle priorità da affrontare per il nuovo governo a guida Meloni. Il costo di luce e gas sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Dopo mesi di aumenti dei prezzi del metano, però, nell'ultimo periodo si sta materializzando un'inversione di tendenza che fa ben sperare. Ieri per la prima volta il prezzo del gas è scesoi 100, a quota 99. "La vera notizia - spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia al Sole 24 Ore - è che il prezzo del gas è scesola soglia dei 100e quindi lesmetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi". Alineare l’urgenza di questo tema, arriva un’iniziativa promossa dalla diocesi di Roma: la bolletta sospesa. Angelo De Donatis, in una lettera inviata a ...

Ci sono casi di aziende che si rendono conto di essereattacco dopo un lungo periodo di tempo,... emissioni nette zero diserra entro il 2040. Anche in vista di una tecnologia meno inquinante ...Grazie al calo del prezzo delquota 100 euro famiglie e imprese dovrebbero essere al riparo dal rincaro del 70% previsto per i primi di novembre da molti analisti. D'altra parte, l'...I prezzi delle materie prime continuano a scendere. In flessione le quotazioni del gas ad Amsterdam che scendono a 98 euro al megawattora (-1,1%), dopo un minimo di giornata a 92 euro. In calo anche a ...Il Codacons si dice ottimista per l'immediato futuro ma l'associazione dei consumatori ricorda: "Abbiamo avuto rincari del +545% a famiglia" ...