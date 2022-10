Dinamo Zagreb-Milan 0-1 | gol di Gabbia | LIVE NEWS

... Vavro (coscia), Falk (non specificato) In dubbio : Cornelius (non specificato), Karamoko (non specificato) In diffida : nessuno I gol classici della quinta giornata di Champions League...... Tottenham Possono essere eliminate dalla Champions League alla quinta giornata ma possono arrivare terze e andare in Europa League : AC Milan, Ajax, Atlético, Barcelona, Copenhagen,, ...I giovani tori possono sognare una promozione. Da quando la Dinamo Zagreb (6 punti), terza in classifica, ha perso 2-1 in casa contro la capolista Milan ...Voti e tabellino del primo tempo del match di Champions League, valevole per la quinta giornata della fase a gironi ...