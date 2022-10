Carolina Marconi | “Mia madre è testimone di Geova” | una storia che la fa soffrire

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il doloroso racconta di Nikita al GF vip 2022 ha sorpreso chi non conosce le regole dei testimoni dima non. Lei ha una situazione familiare in parte simile a quella di Nikita, comprende il suo dolore, suae sua sorella sono testimoni di, l’altra sorella si è dissociata e questo ha generato solo sofferenza. E’ dopo la diretta di iera sera che nella casa del Grande Fratelloha rivelato che i suoi parenti più cari fanno parte del movimento religioso. Non è così semplice, la sorella che per prima è entrata a far parte di quel mondo ci è rimasta per 18 anni ma poi si è dissociata. L’altra sorella ne fa parte da 5 anni e lada meno tempo, 3 anni. “Loro non possono parlare con l’altra mia sorella” ...