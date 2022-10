Barcellona | Xavi | «Dobbiamo vincere a prescindere da quello che succede»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Le parole diin conferenza stampa prima della sfida delcontro il Bayern Monaco: «C’è una piccola speranza» La qualificazione delagli ottavi di Champions League è appesa a un filo e non dipende esclusivamente da se stessa, dato il vantaggio dell’Inter in classifica. Ecco alcuni dei passaggi più significativi della conferenza dialla vigilia di-Bayern. IL BAYERN – «Mi aspetto una rivale molto intensa, molto fisica, tatticamente ben messa in campo. La consideriamo una delle migliori squadre del mondo. É una partita importante.vincerla adachemostrare con il gioco e lavittoria che la sconfitta di Monaco è stata una disgrazia ...

La Gazzetta dello Sport

Le parole diin conferenza stampa prima della sfida delcontro il Bayern Monaco: "C'è una piccola speranza" La qualificazione delagli ottavi di Champions League è appesa a un filo e non ..."Non dipende da noi e le possibilità sono minime, ma col Bayern daremo tutto", dice il tecnico catalano(SPAGNA) -dà l'idea di non riuscire a rassegnarsi, del resto è giusto così perché la matematica non ha ancora emesso il suo verdetto. Alla vigilia della sfida casalinga con il Bayern ... La gufata di Xavi: “Guardiamo l’Inter tutti insieme, poi...” 'Non dipende da noi e le possibilità sono minime, ma col Bayern daremo tutto', dice il tecnico catalano BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Xavi dà ...Il turno di Champions League di mercoledì 26 ottobre è piuttosto ricco: giocano Inter e Napoli, ma c'è anche un match stellare come Barcellona-Bayern Monaco. Queste due squadre sono compagne di girone ...