Addio a Sforza Lillio Ruspoli | il principe di destra che difendeva la terra Aveva 95 anni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si è spento a Roma, dopo una lunga malattia, nel suo palazzo,Marescotto “di Cerveteri, politico, dirigente d’azienda, ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta, uno degli ultimi rappresentati delle più antiche famiglie romane risalente al XIII secolo, imparentate con i Farnese, i Salviati, gli Orsini, i Dampierre. Era nato il 23 gennaio 1927, lo stesso anno della regina Elisabetta II d’Inghil, ne era divertito e lo ricordava orgogliosamente. «Sono nato pochi mesi prima di queen Elizabeth –confidato alla figlia Claudia – siamo come due fratelli siamesi. E non dimenticava di aver danzato con lei nei saloni di Palazzo Colonna quando ancora non era regina, ma erede al trono di Albione». La vita di...