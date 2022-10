Ultime Notizie – Tweet pro Putin | olandese De Graaf fuori da gruppo Ue Identità e Democrazia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Marcel de, eurodeputato, non fa più parte del, presieduto dal leghista Marco Zanni in cui siedono sia la Lega che il Rassemblement National di Marine Le Pen. Id “prende nota del fatto che delascia il, dopo essere stato informato di essere stato sospeso”. La decisione di sospendere Deè stata presa giovedì scorso, a causa delle sue ripetute dichiarazioni “provocatorie” via social sulla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, guerra che ilId “condanna”. Con dichiarazioni come “‘vaivai’ – spiega Id – e una serie disimili, denon può in alcun modo rappresentare il”. De ...