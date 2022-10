Tim Burton non ha alcun interesse a dirigere un film Marvel | Non riesco a gestire un Multiuniverso

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Timesclude la possibilità diun cinecomicin futuro: un solo universo per lui è più che sufficiente. Timnon ha nessuna intenzione diundelCinematic Universe perché non saprebbe comeil multiverso. l'acclamato regista 64enne, premiato di recente al Lumière Festival di Lione e in arrivo a Lucca Comics & Games 2022 con l'anteprima della serie Netflix Mercoledì, ha parlato del suo futuro lavorativo escludendo ogni ipotesi di collaborazione con. Come rivelato da Deadline, nel corso della conferenza stampa di Lione Timha anticipato l'intenzione di interrompere la collaborazione con Disney dopo Dumbo. Notando che gli obiettivi principali dello ...

