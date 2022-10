Sassuolo | Frattesi | «Entrati male ma bravi a riprenderla»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Davide, centrocampista del, ha parlato dopo la vittoria dei neroverdi contro il Verona: le dichiarazioni Davideha parlato a Sky Sport dopo-Verona. LE PAROLE – «Quando c’è spazio so inserirmi bene e mi piace. In campo siamoma poi l’abbiamo ripresa. Vogliamo crescere e abbiamo ambizione, vogliamo migliorare anche nella continuità in cui avevamo peccato l’anno scorso. D’Andrea? È sveglio, mi piace molto. Deve essere sereno per fare il suo percorso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...si sblocca al 74' con Traorè che va sul fondo e da sinistra serve, che segna il suo quarto gol in questo campionato. Il punteggio non cambia più, i tre punti vanno ai neroverdi delTraorè (S)(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos;, Obiang (16' s.t. Lopez), Thorstvedt; D'Andrea (16' s.t. Traorè), Pinamonti, Laurientè (25' s.t. Ceide). All. ...Verona in vantaggio con Ceccherini, poi Laurientè e Frattesi siglano il pareggio e il sorpasso per il Sassuolo. Il Sassuolo torna alla vittoria, il Verona rimane li fermo al palo. Ancora un risultato ...