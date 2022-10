Sarri | «Non so cosa sia il Sarrismo Mia moglie direbbe | uomo scontroso un po’ testa di c…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ieri la Lazio di Maurizioha portato a casa tre punti importanti battendo l’Atalanta in trasferta 2-0.si è inventato Felipe Anderson falso nueve e ha imbrigliato Gian Piero Gasperini, che di fatto non ci ha capito niente. Al termine del match, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. «L’utopia è irraggiungibile. Lo scudetto è un po’ meno irraggiungibile, ma è come l’utopia». Gli è stato chiesto se è questo che intende persmo. Il tecnico ha polemizzato su chi dice che il suo è tiki-taka. Ha rivendicato il fatto che per sei anni ha guidato squadre che hanno fatto verticalizzazione più di tutte le altre in Serie A. «Se è questo che intendo persmo? Questa è la filosofia che voglio dare alla squadra. Il mio non è tiki-taka, il nostro è un palleggio da avanti e ...