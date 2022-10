Reportage TPI – Kiev Express | il controesodo degli ucraini che tornano per resistere a Putin

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La fila interminabile di persone in attesa di varcare la frontiera alla stazione ferroviaria di Przemysl, lungo il confine tra Polonia e Ucraina, è ancora lì. I banchetti organizzati dai volontari polacchi che indossano le pettorine fluo e regalano carte sim prepagate per chiamare in Ucraina sono ancora lì. I due sportelli alla destra dell’ingresso della stazione distribuiscono ancora un pasto caldo ai bisognosi e ogni tanto il sindaco continua a farsi vedere nei paraggi. Eppure, a sette mesi dall’inizio della guerra, è cambiato praticamente tutto. Il flusso migratorio si è invertito: anche se la guerra non accenna a fermarsi, sono sempre di più gliche decidono di tornare a casa. In direzione contraria Vladislav ha 24 anni, una figura esile che non supera il metro e settanta e fitti capelli biondi a spazzola. Regge due buste – una per mano – che gli arrivano ...