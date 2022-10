“Quest’anno l’influenza arriva in anticipo | bisogna vaccinarsi il prima possibile”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bergamo. “non ci saranno ritardi e problemi di disponibilità delle dosi”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dellOrdine dei Medici di Bergamo, traccia il punto della situazione sull’avvio della campagna antinfluenzale. Le persone a cui la vaccinazione è raccomandata (come da circolare 0031738 del 6 luglio 2022, tabella 1 di pagina 29) possono già prenotarsi e negli ambulatori dei medici di medicina generale sono cominciate le prime somministrazioni. Per loro la vaccinazione è gratuita, attraverso il sistema sanitario nazionale. Chi non rientra nelle categorie indicate ma volesse comunque, può acquistare privatamente il vaccino ed eseguirlo dal proprio medico di famiglia. Qualora ai medici avanzassero delle dosi, dopo il 15 dicembre potranno eseguirle gratuitamente: è un’ulteriore possibilità, ma non è detto che ce ne siano ...