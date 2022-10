Progettava attentato in Barcellona-Real Madrid | jihadista arrestato in Spagna

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mohammed Yassin Amrani, accusato di essere unoradicalizzatosi durante la pandemia ea maggio 2020, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione dalla Procura per aver progettato unda compiere nel corso del Clasico tra. L’uomo ha infatti risposto in maniera affermativa alle domande che gli chiedevano se fosse colpevole del fatto e se riteneva soddisfacente la pena (la richiesta era di nove anni per il reato di partecipazione attiva in un’organizzazione terroristica, poi ridotta a tre anni e sei mesi per mancanza di prove). Yassin Amranidi caricare dell’esplosivo da portare con un drone sopra il Camp Nou, per poi farlo esplodere. SportFace.