“Nessuna violazione del Daspo” | il giudice assolve il Bocia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bergamo. Assolto da tutte le imputazioni: Claudio Galimberti, lo storico capo ultrà meglio conosciuto come, secondo ilLaura Ruggeri non ha violato ilnelle quattro occasioni, tutte risalenti al 2018, che gli sono state contestate e per le quali è finito alla sbarra. Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni e 3 mesi per lui e 3 anni per Alessandro Quadri, un altro tifoso che nel procedimento aveva un solo capo di imputazione. Il primo episodio è del 6 gennaio: i giocatori dell’Atalanta rientrano vittoriosi dopo la partita contro la Roma e circa 4mila tifosi si recano all’aeroporto per attenderli. Si festeggia, si accendono fuochi d’artificio e fumogeni. La Sacbo presenta un esposto perché nei pressi degli scali non si può utilizzare materiale pirotecnico per questioni di sicurezza. Le telecamere del Caravaggio ...