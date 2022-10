Milan | le decisioni su Dest e Diaz in vista di Zagabria | Pioli ne recupera solo uno

... dove a contendersi i tre punti ci sono Atalanta e. In campo c'è Maresca, mentre Valeri è in ... Ovvero un'azione di prevenzione mirata a prevenire ed evitareerrate e, di conseguenza, ...Non è comunque ancora il momento delle. Restano in gioco tutte le prime otto, Juventus compresa. Con probabilità diverse, ma sono tutte in corsa. Un anno fa, per dire, Inter epersero ...Zvone Boban torna a parlare del Milan e di cosa va fatto per tornare al top in Europa: il nuovo proprietario Gerry Cardinale è avvertito.Serie A, Napoli in vetta alla classifica, Milan insegue. Furto Inter. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.