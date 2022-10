"Lo abbiamo invitato ma...". La frecciata della Venier al compagno della Lucarelli

CittaDellaSpezia

... spiegando come mai la modella italo - americana abbiaall'ultimo party di compleanno solo ...vissuto insieme per sei mesi e per me è impossibile non voler bene a quelle persone lì.'. ...A questo punto, la stessa Mara Venier ha svelato che è stato proprio lo chef a declinare il suo invito: "Lorenzo è stato, noi invitiamo sempre. Quiparlato sempre molto bene di lui". ... Screening cardiologico gratuito in Piazza Europa, domenica in coda e qualche cittadino rinuncia A Domenica In si è parlato del caso Lorenzo Biagiarelli a Ballando e la conduttrice si è tolta un paio di sassolini dalla scarpa nei confronti del fidanzato della Lucarelli ...