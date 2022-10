DMove.it

della somma complessiva di674.622,86 per titoli esecutivi. Nel suo intervento il Presidente ...equilibri di bilancio non è soltanto un atto di natura tecnica ed un obbligo dettato dalla, è ...... su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa varia da 84fino a 335. Inoltre il veicolo può esser posto sotto fermo sino a che venga messo a. È quindi, ... La norma Euro 7 non sarà più severa della Euro 6. La Commissione Europea frena per non rallentare l'industria dei motori Le Case automobilistiche avrebbero riportato una importante vittoria nei confronti di Bruxelles ottenendo norme Euro 7 più 'morbide' e quindi una pausa nell'inasprimento delle regole sulle emissioni i ...L'80% degli italiani consapevoli delle norme Ue contro lo smog vorrebbe che l'Ue rafforzasse gli standard sulla qualità dell'aria. E' quanto emerge dall'Eurobarometro sull'atteggiamento dei cittadini ...