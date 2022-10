Il Governo Meloni c' è | il Pd non ancora

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’anno zero del partito democratico sta tutto nel tweet di Alessandra Moretti: “Laci ha messo meno di un mese per fare il. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria”? Lo sfogo è comprensibile, ed è interesse di tutti che fatto ilnon si disfaccia l’opposizione democratica, oggi radicalmente divisa, e nel Pd totalmente disorientata. La campagna elettorale strampalata, la segreteria Letta disciolta, la guerra all’ultimo sangue tra le correnti sta dilaniando il partito. Da ultimo, lo smacco di vedere la prima donna premier targata centrodestra, mentre le donne del Pd litigano tra loro per le poltrone mancate, è stata l’ultima goccia che ha prostrato gli animi al Nazareno. Laci ha messo meno di un mese per fare il.Noi quante stagioni ci ...