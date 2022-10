Dinamo Zagabria-Milan | ‘time machine’ | ecco lo 0-3 dell’agosto 2000

Il talento dellaOrsic ha presentato la partita contro il Milan di domani, in cui i rossoneri si giocano un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions Miroslav Orsic ha presentato in questo modo ...Commenta per primo Miroslav Orsic, attaccante della, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa pre - Milan: 'Ci aspetta una grande partita, contro un grande club. Non c'è molto di cui parlare, abbiamo una partita ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marko Pjaca non convince e l'Empoli non intende riscattarlo: la Juventus cerca una nuova sistemazione in Serie B ...