Davis Cup 2022 | la squadra della Spagna per i quarti | non c’è Nadal

La Spagna ha annunciato la squadra che rappresenterà la Nazionale iberica ai quarti di finale della Davis Cup, dove affronterà la Croazia in quel di Malaga. Non sono scelte banali, quelle di Sergi Bruguera, che ha optato per un'esclusione eccellente, quella di Rafael Nadal. I quattro nomi annunciati per la sfida, infatti, sono Carlos Alcaraz, Pablo Carreno-Busta, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers. Il capitano degli iberici, però, ci ha tenuto a precisare che il quinto giocatore verrà scelto nelle prossime settimane perché "manca ancora un mese, mi piacerebbe valutare il rendimento di tutti i nomi possibili, da qui alla fine dei tornei Atp". Porte quindi non totalmente chiuse a Rafa.