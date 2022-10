Da Mbappè a CR7 | i più ricchi contratti di sempre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Kylian Mbappé ha sottoscritto il contratto più oneroso della storia del calcio. L’attaccante francese, che ha rinnovato il proprio accordo con il Paris Saint Germain lo scorso anno, percepirà in tre anni 630 milioni di euro lordi. Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino, non ha badato a spese per respingere la corte del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Perchè Perchèvantava un numero di nominations passate maggiore rispetto al resto dei calciatori presenti in lista, ossia Kane, Alexander - Arnold, Foden, Bernardo Silva, Cancelo, Kimmich, il ...Paolo Tomaselli per il 'Corriere della Sera'Un mese vola, un mese cambia faccia, ma le grandi stelle del primo Mondiale autunnale - che inizia il 20 novembre - sono come le luminarie di Natale: spente, ancora in magazzino, in certi casi ...