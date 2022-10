Con i rincari della bolletta l’auto elettrica non conviene più

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Idel prezzo dell’elettricità stanno rendendo sempre meno vantaggioso un viaggio con un’auto a batteria rispetto ad una vettura con motore tradizionale. Al punto che, secondo un’indagine di Facile.it, in certi casi costa meno percorrere mille chilometri con un veicolo alimentato a gasolio o a benzina invece che con uno elettrico. L’analisi di Facile.it si basa sui prezzi medi dei carburanti dell’ultima settimana di settembre (benzina 1,633 euro e gasolio a 1,738 euro). Per l’elettricità invece si è considerata la tariffa domestica del mercato tutelato di ottobre (0,535 euro al kilovattora-kwh). Pur con tutte le cautele del caso (i prezzi dell’elettricità di chi ha un contratto sul mercato libero possono essere anche più bassi di quelli del mercato tutelato e i consumi dichiarati delle vetture sono molto ottimistici) lo studio mette in luce l’effetto che il caro ...

