Chirurgia | studio conferma efficacia procedura bariatrica meno invasiva

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo la recente autorizzazione da parte dell’Agenzia americana del farmaco Fda per l’immissione in commercio di Apollo Esg* nel trattamento dell’obesità, arriva la pubblicazione delloMerit (Multi-center Esg Randomized Interventional Trial), lavoro di riferimento per l’e la sicurezza dellaEsg di gastroplastica verticale endoscopica. Lo annuncia Apollo Endosurgery, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici minimamente invasivi per interventi gastrointestinali e bariatrici, in una nota diffusa oggi. La gastroplastica verticale endoscopica Esg – spiega l’azienda – rappresenta oggi un’opzioneper migliaia di pazienti affetti da obesità. L’obesità si sta configurando come una vera e propria malattia cronica e la sua gestione richiede un ...