Chiara Nasti | la risposta ad un follower spiazza tutti | ' Io farei attenzione'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ancora polemiche ., in dolce attesa, continua a far parlare di sè. Su Instagram, l'influencer è stata protagonista di uno scambio di battute che ha lasciato gli utenti allibiti. La ...

L'influencer e moglie del calciatore Zaccagni, agita la rete con una risposta ...Adesso riduce gli errori al minimo, sogna la prima doppia cifra in carriera e corre a scoccare la sua freccia verso i tifosi della Lazio e l'amata, pronta a regalargli la gioia del primo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La futura moglie di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti fa indignare il web Chiara Nasti l’influencer che spesso fa parlare di se per i suoi commenti sui social torna a far scatenare l’ira del web. Tutto na ...