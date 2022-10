(Di lunedì 24 ottobre 2022)ladidi Renel museo Madame Tussauds di Londra. L’atto vandalico è ancora una volta rivendicazione della campagna “Oil” che nelle ultime settimane sta tormentando Londra ma non solo.ladidi ReNelle ultime settimane tra le strade di Londra è in corso la campagna “Oil”(Fermiamo il petrolio ora), lanciatai passi indietro nella politica sull’emergenza climatica imputati al governo Tory di Liz Truss. Gli attacchi pensati ...

LA NOTIZIA

'Vale più l'arte o la vita' domandano gli attivisti cheminestra o purè sulle opere d'arte dei musei d'Europa. Una formula provocatoria, non senza ... Glinon dovrebbero stare al ...nche in Italia, dove a luglio, duedi Ultima Generazione si sono incollati al vetro ... ecologistidella zuppa contro un quadro di Van Gogh Due giovani militanti del movimento "... Ambientalisti lanciano torta contro la statua di cera di Re Carlo: sono sempre gli attivisti di Just Stop Oil Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Gli attivisti ambientalisti del gruppo Just Stop Oil hanno lanciato una torta sul volto della statua di cera di Re Carlo III al famoso museo Madame Tussauds di Londra, per chiedere l’interruzione dell ...