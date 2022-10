Romina e Albano mano nella mano | smacco per Loredana Lecciso

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022)Power di nuovo insieme: la fotonon sfugge ai fan: cosa penserà? Ecco che cosa sta facendo insieme l’ex coppia sposata. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1967, sul set di un film e da allora non si sono mai lasciati:hanno fatto sognare intere generazioni con il loro amore. foto AnsaIl matrimonio, avvenuto nel 1970, ha portato alla nascita di quattro figli e, per anni, i due cantanti sono stati l’esempio vivente di una famiglia grande e felice. Purtroppo, però, nel 1999hanno ufficializzato il divorzio. Come entrambi hanno spesso ammesso, in diverse ...