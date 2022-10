Provocazione choc di Ema Stokholma | “È pagato per questo” Gelo in studio

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Emae AnMadonia, coppia armonica e talentuosa a “Ballando con le stelle”, lo show di ballo del sabato sera di Rai1, hanno manifestato fin da subito grande complicità. La conduttrice radiofonica in un “confessionale” ha espresso parole al miele per il suo insegnante: “Mi piace An. Era da tempo che non mi capitava. Con lui mi sento una bambina e so che c'è una persona in più sulla quale fare affidamento”. Si tratta di stima nei confronti del professionista o di un vero e proprio interesse da parte della concorrente? Nel videoclip mostrato ai telespettatori le immagini lasciano poco spazio all'immaginazione: il maestro prende in braccio Ema e la porta in un angolo della sala prove. A quel punto i due si avvicinano particolarmente e scatta quasi il bacio. Nel corso della puntata di sabato 22 ottobre ...