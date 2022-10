Legge elettorale | nasce comitato promotore per abolizione Rosatellum

...chiusura del sistema politico verso la partecipazione alla democrazia rappresentativa - si... peggiorando quanto avveniva con lo stesso sistemaprecedente, il famigerato Porcellum; i ...Sembra proprio allora che a fronte delle grida ipocrite contro laFornero utilizzate in campagna, i palliativi usati per lenirne gli effetti potranno essere stavolta addirittura ...Eugenia Roccella, neo ministra della Famiglia, Natalità e Pari opportunità nel governo Meloni, ha spiegato gli obiettivi del suo Dicastero: ...(Adnkronos) – Nasce il comitato promotore per l’abolizione del Rosatellum attraverso lo strumento del referendum. A lanciare l’iniziativa, avanzata da Gennaro Migliore, è ‘Lista Civica Nazionale – L’I ...