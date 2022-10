Gf Vip 7 | una Vippona confessa | “Alex Belli mi ha proposto una cosa a tre con Delia Duran | io ho detto di no!”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella passata edizione del Grande Fratello Vip,è stato l’artefice di un One Man Show tutto suo. Dall’amore libero al triangolo sì, l’avevo già considerato, l’attore di Centro Vetrine ha rilasciato tante perle, e le sue gesta hanno intrattenuto lo spettatore, annoiandolo o facendolo divertire non spetta a noi dirlo. Sicuramente è stato il protagonista di tutto il reality show e chissà forse senza di lui sarebbe stato un po’ soporifero! Sicuramente ha tenuta alta l’attenzione mediatica verso il Gf Vip. E a quanto parte il suo nome e la sua filosofia di vita continuano a girare fra le mura della nuova Casa di Cinecittà. Come riportato da BlogTivvu.com, nel corso di una chiacchierata con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha raccontato di aver avuto una proposta da. E non di lavoro! ...

Durante la preparazione ci saràchiacchierata con ilper scoprire i suoi lati personali, i consigli dallo chef tutor e sorprendenti piatti". Ci saranno solo piatti della tradizione o anche ...Sono in molti a impastare le mani di fronte a questo scenario: la coppia, bellissima, è stato un sogno per tantissimi dei fan che ancora auspicano inrappacificazione. A rompere il silenzio sulla ...Ecco cosa una Vippona ha raccontato nella Casa a proposto di Alex Belli e Delia Duran, discussi protagonisti della passata ...In ogni caso, l’ex concorrente del GF VIP, ha provato a spiegare i motivi per i quali il suo matrimonio è finito, specificando anche che non c’è una terza persona in mezzo a questa storia, come ...