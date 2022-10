G Anubi critica il materialismo col pezzo Balmain

Leggi su atomheartmagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) G., artista di Reggio Emilia ma di origine Egiziana, è un ex membro del gruppo locale Doppialama. Dopo una prima pubblicazione solista nel 2019 col disco indipendente Trill shit vol.1: Giovane Husta, G.entra nel roster di Trumen Records, da poco rilanciata in una versione 2.0 e orientata al nuovo mercato discografico e al mondo Web 3.0 NFT, e si presenta al pubblico con il singolo.Prodotto da Trumen Records e distribuita da Artist Firts, il brano, con una produzione musicale curata da LSB X dmo prod, è una ballad trap con un mood molto fresco e accattivante. Perfetto per le radio e i club,ha come tematica portante il nascondersi dietro le apparenze. G.racconta: “Neldi come una persona che può avere vari problemi nella vita, che siano ...