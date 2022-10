F1 | perché Charles Leclerc è stato penalizzato? Cosa è successo ad Austin e in che posizione parte

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha concluso al secondo posto le qualifiche del GP degli USA 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il pilota della Ferrari ha concluso alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz e davanti a Max Verstappen, ma il monegasco non scatterà dalla prima fila.deve infatti scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia dinza e dunque dovrà cercare una complicata rimonta dalla dodicesima. Il motivo di questa retrocessione è presto detto: sulla Ferrari disono stati sostituiti il motore endotermico e il turbocompressore. Si tratta della sesta unità stagionale per l’alfiere della Scuderia di Maranello. Non sarà l’unico pilotavisto ...