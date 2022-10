RaiNews

Roma, 23 ottobre 2022 Marioa Palazzo Chigi per la cerimonia della Campanella. Le immagini.E intantola prima ondata di congratulazioni al nuovo governo, che suona come un'apertura di ... che promette che seguirà le orme di Roberto Cingolani e Mario. Giurano ancora Alessandra ... Draghi arriva a Palazzo Chigi per la cerimonia della Campanella Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Dopo il giuramento del neo Governo guidato da Giorgia Meloni che si è tenuto ieri al Quirinale, oggi è il turno della cerimonia della campanella, che si terrà ...