Calcio | Serie A | Bologna-Lecce 2-0**

(Di domenica 23 ottobre 2022), 23 ott. (Adnkronos) - Ilsi impone 2-0 sulal Dall'Ara nella sfida valida per l'11esima giornata diA. Grazie a questo successo i rossoblu si portano a 10 punti mentre i salentini restano fermi a 8 punti. La squadra di Thiago Motta ritrova la vittoria in campionato dall'11 settembre, giorno in cui i rossoblu hanno battuto la Fiorentina per 2-1. La sfida si decide nel primo tempo: al 13' padroni di casa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Marko Arnautovi? che con il destro incrocia alla sua sinistra, con Falcone che si tuffa dalla parte opposta. L'arbitro Sozza va al Var a vedere un contatto tra Gendrey e Aebischer, con il difensore giallorosso che colpisce il centrocampista rossoblu nel tentativo di rinviare ed assegna il penalty. Il raddoppio arriva al 34': calcio d'angolo battuto ...

