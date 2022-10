Barcellona | Gavi infortunato | a rischio forfait per il Bayern Monaco

(Di domenica 23 ottobre 2022) Beffa per Xavi in-Athletic Bilbao. Nonostante il poker servito dai catalani ai baschi, che rilancia le ambizioni dei blaugrana, c’è da fare i conti con l‘infortunio di, giovane talento del club, uscito anzitempo dalla sfida del Camp Nou. In attesa di verificare le sue condizioni, ildi perderlo per la decisiva sfida di Champions League contro ilè altissimo visto che mancano solo tre giorni. SportFace.

Tuttosport

Ilarchivia la sconfitta subita nel Clasico della Liga e riprende fiato, cercando di tenere ... decisiva per i blaugrana, rischia di perdere la stellina: il giocatore è uscito per ...Peccato che dopo la mezzora i catalani debbano cambiare spartito per un problema muscolare a(che lascia il posto a Kessie), ma a quel punto il Barça ha già preso il volo. Barcellona, Gavi infortunato: ecco cosa è successo (ANSA) - ROMA, 23 OTT - Il Barcellona archivia la sconfitta subita nel Clasico della Liga e riprende fiato, cercando di tenere il passo del Real Madrid con una squillante vittoria ...Problema fisico per il giovane talento blaugrana, vincitore dell'ultimo Golden Boy, costretto a lasciare il campo contro l'Athletic Bilbao alla mezz'ora del primo tempo ...