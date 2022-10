Ascolti Tv | 22 ottobre | Scontro di fuoco tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales

(Di domenica 23 ottobre 2022)Tv sabato 22: su RaiUno è andato in onda il terzo appuntamento dicon lementre su Canale 5 Tu Si Queed èditra i due programmi: ecco i dati Dalla danza proposta su RaiUno allo spettacolo dei talenti proposto invece su Canale 5. Ecco i dati di ascolto di ieri, sabato 22. Ieri sera in prime time si sono sfidati su RaiUnocon lecondotto da Milly Carlucci e su Canale 5 Tu Si Queal suo sesto appuntamento. Una sfida dicon Milly Carlucci che tallona Maria De Filippi, che vince ancora una volta come programma più visto del sabato sera. Leggi anche–> Antonietta Messina conquista e commuove tutti con ...

Un nuovo scontro inieri sera, 22, ha avuto luogo tra i due programmi di punta del prime time del sabato, ossia Tu si que vales, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, e Ballando con le stelle, in onda ...tv di sabato 222022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Ballando con le Stelle " contro " Tu si que vales ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato ...Ascolti Tv sabato 22 ottobre: su RaiUno è andato in onda il terzo appuntamento di Ballando con le Stelle mentre su Canale 5 Tu Si Que Vales ed è scontro di fuoco tra i due programmi: ecco i dati ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 22 ottobre 2022 ...