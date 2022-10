Ultime Notizie – Governo | ex rettore Pietromarchi Roma 3 | “Bernini continui su solco Manfredi e Messa”

Sky Tg24

Terremoto oggi Chieti M 2.0/ Ingv, scossa anche a Catanzaro L'uomo era originario di Foggia ma risiedeva ad Anghiari, e non è da escludere che uno dei due abbia effettuato forse un ...Sono 2.044 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelleventiquattro ore in Toscana: 406 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.638 con test rapido. L'età media dei 2.044 nuovi positivi è di 56 anni circa (6% ha meno di 20 anni, ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 22 ottobre. Incendio appartamento a Catanzaro, 3 morti Francesco Valdiserri, a mezzogiorno l'ultimo saluto. La cerimonia sarà officiata nella chiesa di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, ...Venerdì particolare per Valtteri Bottas, che scende in pista soltanto nelle FP2. Nessun incidente o problema tecnico: stavolta il finlandese ha dovuto cedere il suo volante a Theo Pourchaire nella pri ...