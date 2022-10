Uccisa a Napoli | confermata condanna a 30 anni per il marito

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon il rigetto dei ricorsi presentati dall’avvocato difensore, ieri la Corte di Cassazione ha confermato laa trent’di reclusione per omicidio volontario di Vincenzo Lo Presto, 43di Fortuna Bellisario,, il 7 marzo 2019, secondo l’accusa, a causa delle conseguenze innescate dai colpi inferti con una stampella dal consorte, dopo l’ennesima lite. “Trattandosi di rigetto e non di inammissibilità – fa sapere l’avvocato Simpatico, legale di Lo Presto – l’Inter giudiziario non si è concluso: dopo avere letto le motivazioni presenteremo un ricorso straordinario, per far valere le nostre tesi, peraltro accolte anche dal procuratore generale presso la prima sezione penale della Corte di Cassazione”. La ...

La donna venne uccisa a Napoli a suon di botte, nel 2019, davanti ai figli: respinto il ricorso del pg che chiedeva una riduzione di pena per l'assassino