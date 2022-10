Tutta la verità sulla tecnologia aliena | bomba dell' astronomo del Seti | Perché possono conquistare la Terra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella caccia agli alieni forse stiamo sbagliando qualcosa. Gli scienziati impegnati in queste ricerche spesso presumono che la vita biologica di altri pianeti funzioni allo stesso modo di quella presente. Questo punto di vista centrato sull'uomo potrebbe essere l'elemento per il quale non riusciamo a trovare la vita al di fuori del nostro sistema solare. È un po' come presumere che la vita intelligente su altri pianeti sia simile alla, a causa degli umani.via è possibile che gli alieni non abbiamo interagito con noila loroè molto più avanzata rispetto alla nostra. La, tecnicamente, è ancora un pianeta giovane rispetto agli altri, quindi potrebbe essere probabile che ET abbia inventato lacome ...