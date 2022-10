MotoGp | Bagnaia cade nella seconda fase delle qualifiche in Malesia | chiude nono

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position nel Gp dellaclasse, penultima gara stagionale. In prima fila col pilota Ducati Pramac, l’italiano Enea Bastianini (Ducati Gresini) e Marc Marquez con la Honda. Tutti indietrogriglia i piloti in lizza per il mondiale: Francescoè caduto nel corso della Q2 dopo essere riuscito a superare la tagliola della Q1, insieme con lo stesso Marquez e ha chiuso. Martin ha fatto segnare il tempo di 1:57.790, precedendo di diversi decimi sia Bastianini (+0.456), sia Marquez (+0.664). Dallafila partiranno Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Alex Rins (Suzuki) e Luca Marini (Ducati VR46), mentre aprirà la terza Franco Morbidelli con la Yamaha e avrà a fianco Maverick Vinales con l’Aprilia e ...

campione del mondoa Sepang Ecco come Ore 09:48 - I tempi Jorge Martin sulla Pramac frantuma il primato della pista in 1'57'790 davanti alla Gresini di Enea Bastianini (+0'456) e alla ...... penultimo appuntamento del mondiale. Una gara che potrebbe chiudere in anticipo il discorso titolo. Dopo aver superato Fabio Quartararo in Australia, Francescoha a disposizione ...Il numero 21, compagno di squadra di Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™), il più diretto e agguerrito fra i rivali di Bagnaia nella corsa al ...