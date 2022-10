Monreale | carcassa di auto abbandonata da più di quattro anni

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Da più diunadimobile, ancora con tanto di targa, giace. Ci troviamo in via Di Liberti, a pochi passi dall’istituto scolastico Veneziano-Novelli. “È uno spettacolo indecente soprattutto per i bambini che si recano giornalmente a scuola, e si abituano a questo triste e brutto scenario”, scrive in una nota un cittadino. “Li stiamo abituando al brutto”. “Abbiamo in questisollecitato l’amministrazione a rimuovere l’, ma non abbiamo visto ancora un intervento risolutivo”. “Nella speranza che l’amministrazione provveda a rimuovere questo emblema del degrado cittadino – scrive un altrose – noi abitanti della zona ci prepariamo a spegnere le candeline nel quintoversario della ...