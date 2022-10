L’Inter vince a Firenze e accorcia sul Napoli | come cambia la classifica

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) È terminata da qualche istante la sfida in Serie A tra Fiorentina-Inter, gara che si è giocata al Franchi per quello che è stato l’anticipo serale dell’undicesima giornata di campionato.chiamata a rispondere alla vittoria dei “cugini” rossoneri perché il Milan, nel pomeriggio, si è imposto per quattro reti a uno, ai danni del Monza. A, questa sera, il club nerazzurro è riuscito a ottenere i tre punti, arrivati dopo una dispendiosa partita contro la Fiorentina, che ha lottato fino all’ultimo per portare a casa almeno un punto questa sera. Fiorentina-Inter 3-4,lasul– in attesa di Roma-ndo ae rispondendo ...